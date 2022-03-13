Берн, 14 марта, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Каждый гражданин Швейцарии потеряет ощутимую сумму денег, а ВВП государства упадет из-за отказа от российских энергоносителей. Об этом 13 марта заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен.

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По его словам, полный отказ от российских энергоносителей вызовет стагнацию, потери Швейцарией 4% ВВП, а каждым гражданином Швейцарии — убытки в 3000 франков ежегодно.

Даже частичный отказ от российского газа приведет к необходимости затрат правительством Швейцарии в 3 миллиарда франков. Среди альтернатив эксперт называет тепловые насосы и дровяное отопление.

Напомним, что в результате начала Россией 24 февраля спецоперации по денацификации Украины страны Запада объявили РФ беспрецедентные экономические санкции, среди которых важное место занимает стремление отказаться от российских энергоносителей.