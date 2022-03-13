Варшава, 14 марта, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В центре Варшавы казаки выступили в поддержку Вооружённых сил РФ и специальной операции России на Украине.

My-travel-info.ru Флаги России и Польши

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Участники акции развернули в польской столице плакаты, напомнив жителям Польши о навсегда вошедшей в историю Волынской резне (массовом уничтожении польского населения) в 1943 году, пишет «Комсомольская правда». Тогда украинские националисты зверски расправились с 60 тыс. граждан Польши.

ИА REGNUM сообщало, что ранее атаман «Посольского» Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска (входит в состав Союза казаков-воинов России и зарубежья) Семён Боков организовал в Сиднее митинг в поддержку президента России Владимира Путина. В акции приняли участие не только граждане России, живущие в Австралии, но и граждане Украины.