Прага, 14 марта, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Поставки гуманитарной и военной помощи на Украину обещал продолжить премьер-министр Чехии Пётр Фиала. Об этом 13 марта сообщил сам глава чешского правительства в Twitter.

David Sedlecký Петр Фиала

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Телефонный разговор между премьер-министром Чехии Фиалой и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 13 марта. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопрос поставок гуманитарной и военной помощи на Украину.

По словам премьер-министра Чехии, он заверил украинского лидера о дальнейшем продолжении поставок гуманитарной и военной помощи на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила о поставках Чехией на Украину военных материалов на 725 миллионов крон (около 31,5 млн долларов).