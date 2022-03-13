Москва, 14 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Удар ВС РФ привёл к уничтожению крупной группы наёмников. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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По словам Конашенкова, ударом высокоточного оружия по учебным центрам в поселке Старичи и на территории Яворовского военного полигона была уничтожена группа иностранных наёмников численностью 180 человек.

Также, по словам генерал-майора, была уничтожена большая партия иностранного оружия, поставлявшегося Украине западными державами.

Офицер заверил, что уничтожение наёмников и передаваемых Украине вооружений будет продолжено. Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.