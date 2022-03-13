Загреб, 13 марта, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Упавший в столице Хорватии Загребе беспилотник нёс авиабомбу массой 120 кг, которая взорвалась после падения от удара дрона о землю. Об этом 13 марта сообщает HRT со ссылкой на источник в министерстве обороны Хорватии.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

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Отмечается, что следы, обнаруженные на БПЛА, свидетельствуют о том, что вес бомбы мог составлять до 120 кг.

«Но когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошёл под землёй», — говорится в сообщении.

В случае, «если бы бомба ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими», пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ночь на 11 марта в зелёной зоне в одном из районов Загреба.

Как выяснили журналисты портала The Drive, беспилотник мог выйти из строя при использовании Вооружёнными силами Украины, поэтому пересёк территорию Румынии и Венгрии, после чего оказался в Хорватии. Общий путь, который преодолел украинский летательный аппарат Ту-141 «Стриж», мог составить 560 километров.