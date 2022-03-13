Санкт-Петербург, 13 марта, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В Петербурге похоронили ефрейтора 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ Сергея Абрамчика, погибшего при исполнении воинского долга в ходе военной спецоперации России по защите Донбасса.

DianaVolchik Вечный огонь

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«Он боролся за мирную жизнь в Донбассе, защищал национальную безопасность России, честно и беззаветно исполнял свой воинский долг. Сергей Александрович погиб, защищая право людей на жизнь. Разделяю горе вашей семьи. Россию называют страной героев. Ваш сын — один из них. Вечная ему память», — говорится в соболезновании, направленном родным и близким погибшего губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым.

Память погибшего солдата вместе с родными и близкими почтили вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, представители Законодательного собрания, ветеранских организаций, военнослужащие. Сергей Абрамчик посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

По данным СМИ, военнослужащему-контрактнику было 25 лет. Это первый погибший российский солдат, с которым простились в Петербурге после начала военной спецоперации. В соседней Ленинградской области ранее похоронили двоих павших солдат.