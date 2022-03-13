Белград, 13 марта, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В Сербии не набирают добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович 13 марта.

Nebojsastefanovic.rs Небойша Стефанович

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«Это опасная дезинформация, которую выпустил Генштаб Украины, и мы требуем, чтобы они выступили с опровержением. Участие сербских граждан в военных конфликтах за границей является тяжелым уголовным преступлением, за которое грозит многолетнее заключение», — говорится в заявлении, с которым выступил глава оборонного ведомства Сербии.

Стефанович еще раз подчеркнул, что Сербия выступает за мирное решение конфликта на Украине.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам о том, что в соответствии с сербским законодательством участие в вооруженных конфликтах в других странах подлежит уголовному преследованию.