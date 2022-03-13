Донецк, 13 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 152 мм, сообщило 13 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 (совпадает с мск) — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — написало представительство в Telegram.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Золотое-5 в ЛНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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