Луганск, 13 марта, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В результате обстрела Золотого-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских силовиков получили повреждения два жилых дома и четыре хозпостройки. Об этом 13 марта сообщило представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В результате минометного обстрела населенного пункта Золотое-5 повреждено два жилых дома и четыре хозпостройки», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Золотое-5 в ЛНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).