Донецк, 13 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Из Мариуполя и его пригородов 13 марта были эвакуированы более 40 человек. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 44 человека, включая восемь детей», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что в Мариуполе неонацисты насильно удерживают сотни тысяч людей, среди которых иностранцы.