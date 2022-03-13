Вашингтон, 13 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не видит угрозы глобального финансового кризиса в связи с событиями на Украине и вводимыми против России санкциями. Об этом в интервью телеканалу CBS заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева:

Иван Шилов ИА REGNUM Кристалина Георгиева

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«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой».

По словам директора-распорядителя МВФ, фонд рассмотрит прогнозы экономического роста в мире в 2022 году в сторону снижения, но «все равно будет положительная величина». А в тех странах, которые, по мнению Георгиевой, как США, быстро преодолели последствия коронавирусных ограничений, рост будет значительным.