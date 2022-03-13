Екатеринбург, 13 марта, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Свердловской области с COVID-19 справились ещё 5002 пациента. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 260 200 человек. А выявили коронавирус у 399 900 граждан.

От ковида скончались ещё девять пациентов. С начала пандемии количество летальных исходов достигло 10 417.