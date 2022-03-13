Москва, 13 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе наступления освободила от националистов город Попасная. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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»Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, по словам главы государства, является защита людей, которые несколько лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.