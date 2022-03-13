Москва, 13 марта, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Еще пять населенных пунктов на Украине взяли под контроль Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВС РФ

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«ВС РФ в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка, — сказал Конашенков. — Продвижение за день составило до 9 км».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года глава России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет, является целью операции, отметил он.