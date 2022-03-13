Донецк, 13 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала операции освободили уже 90 населенных пунктов. Об этом 13 марта сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

»По состоянию на вечер 13 марта группировка войск ДНР освободила 90 населенных пунктов, включая Ивановку», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Защита людей, которые несколько лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции, отметил глава государства.