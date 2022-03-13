Лондон, 13 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В случае прекращения поставок пшеницы из России и с Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом, пишет The Guardian.

quentcourtois0 Голод в Африке

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Как говорится в статье, мир столкнулся со стремительным подорожанием продовольствия. Срыв поставок из России и с Украины грозит усугубить нынешнее положение.

Издание напомнило, что цены на продовольствие по всему миру росли и до обострения ситуации на Украине из-за климатического кризиса и пандемии коронавируса. Однако сегодня к этим факторам добавились риск срыва посевной на Украине и временный запрет на экспорт зерна из России.

Президент Международного фонда сельхозразвития Жильбер Унгбо предупредил, что продолжающийся кризис может ограничить поставки основных культур и привести к резкому подорожанию продовольствия и голоду.