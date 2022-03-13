Новосибирск, 13 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 марта, за сутки было зарегистрировано 2554 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Днём ранее, 12 марта, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 3294 обращения.

При этом на территории региона сделано 4 050 335 тестов на коронавирус.