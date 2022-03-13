Украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Донецк, 13 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли 13 марта пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в сообщении Совместный центр контроля и координации ДНР в телеграм-канале.
Gov.ua
ВСУ
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Так, в 14:40 мск киевские националисты выпустили 12 мин калибра 120 мм по населенному пункту Александровка.
В 14:50 боевики выпустили 10 снарядов калибра 122 мм по населенному пункту Еленовка. В 14:55 зафиксирован обстрел Зайцево (южное): выпущена одна ракета из ПТРК, три гранаты из СПГ.
«16:25 — н.п. Новомихайловка — н.п. Кременец: выпущено 2 гранаты из СПГ, 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.
В 16:40 националисты выпустили 10 мин калибра 120 мм по населённому пункту Новониколаевка.