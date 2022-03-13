Новосибирск, 13 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Депутат горсовета Новосибирска Владислав Люмин («Единая Россия») и депутат Госдумы РФ Олег Иванинский («Единая Россия») отправились в двухнедельную командировку в Луганскую Народную Республику. Они поехали в качестве волонтёров-медиков для оказания помощи населению. Об этом сообщил сам Люмин.

Eirien Луганск

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«Мы совместно с Иванинским Олегом Ивановичем отправились в командировку в качестве волонтёров-медиков, для оказания помощи жителям ЛНР», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что Владислав Люмин окончил Новосибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Он работает фельдшером городской поликлиники № 27. Олег Иванинский является экс-главврачом областного онкологического диспансера.