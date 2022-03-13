Донецк, 13 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Спасательный отряд в освобожденном от киевских националистов населенном пункте Володарское перешел под управление МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В МЧС напомнили, что во время оккупации Украины населённый пункт был переименован в Никольское. Сейчас, когда он освобожден, ему вернут прежнее название.

Отмечается, что 12 марта в поселок прибыл глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий Алексей. Он познакомился с личным составом пожарно-спасательной части, проверил ее состояние и обеспеченность техникой, а также заверил сотрудников, что должность, звание, выслуга лет и льготы сохранятся. Заработная плата будет выплачиваться вовремя и в полном объеме.