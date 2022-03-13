Луганск, 13 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) специалисты разминировали территорию Счастьинской ТЭС. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

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»Территория Счастьинской ТЭС разминирована, и станция начала свою работу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделениями Народной милиции продолжается операция по освобождению территории ЛНР. По его словам, на освобожденных территориях регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности находившегося на временно оккупированных Киевом территориях.