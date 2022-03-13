Москва, 13 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Некоторый прогресс, достигнутый на переговорах делегаций России и Украины, в ближайшее время может перерасти в единую позицию. Об этом в воскресенье, 13 марта, в интервью телеканалу RT заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания. Подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно, спасения многих людей», — сказал Слуцкий.

Ранее в воскресенье Слуцкий заявлял, что российская делегация на переговорах с Украиной по некоторым вопросам настроена «достаточно бескомпромиссно».

Также о некотором прогрессе на переговорах заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщил 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры российской и украинской делегаций продолжаются, теперь они проходят в видеоформате.