Москва, 13 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Западные страны давят на Китай, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

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Министр напомнил, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях.

«Мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Силуанов выразил надежду на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в воскресенье, 13 марта, вступят в силу новые антироссийские санкции Европейского союза.

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