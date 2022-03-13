Москва, 13 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тыс. м.

Mil.ru ВКС РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям», — сообщили в ведомстве.