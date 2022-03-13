Москва, 13 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Российский автомобильный рынок ждут серьёзные структурные изменения в условиях экономических санкций и падения курса рубля. Об этом сообщили эксперты, опрошенные агентством «Автостат».

Jordi Bernabeu Farrús Автомобили

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После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных компаний остановил поставки автомобилей в Россию и локальное производство. Исполнительный директор EXPOCAR Сергей Фирсов предположил, что компании с незначительной долей продаж в стране и низким уровнем локализации производства могут навсегда покинуть российский рынок. При этом крупные производители, включая Hyundai-Kia и Renault-Nissan будут искать способы остаться в России.

Директор по бренду LADA ГК «Прагматика» Игорь Бадер согласился, что уход с российского рынка окажется слишком болезненным для иностранных компаний, вложивших большие средства в создание локального производства. После объективной оценки потерь такие компании могут принять решение о возобновлении поставок и запуске предприятий в России.

Директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров рассказал, что освободившуюся долю рынка попробуют занять китайские компании. Он отметил, что на российский рынок могут зайти около 15 китайских брендов. Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто добавил, что российским авторынком также могут заинтересоваться производители из Индии.