Париж, 13 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В воскресенье, 13 марта, вступят в силу новые антироссийские санкции Европейского союза. Об этом 13 марта заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

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«Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступит в силу с сегодняшнего дня», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили примерно половину, или порядка 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.