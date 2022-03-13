Глава МИД Франции: новые антироссийские санкции вступят в силу 13 марта
Париж, 13 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В воскресенье, 13 марта, вступят в силу новые антироссийские санкции Европейского союза. Об этом 13 марта заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Иллюстрация: flickr.com
Жан-Ив Ле Дриан
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
«Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступит в силу с сегодняшнего дня», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили примерно половину, или порядка 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.