Луганск, 13 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Подразделениями Народной милиции продолжается операция по освобождению территории ЛНР. На освобожденных территориях регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности — находившегося на временно оккупированных Киевом территориях. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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"Так, в ходе наступления на Попаснянском направлении, подразделениями Народной милиции обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — сообщил он.

Ранее Филипоненко сообщал, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за минувшие сутки ВСУ понесли существенные потери в живой силе и военной технике.