Тирана, 13 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1469 человек выявили 69 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 177. Об этом сообщило вечером 13 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Godo Quine Влёра. Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявил 272 621 случай заражения коронавирусом, 268 270 человек излечились, скончались 3485 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 42 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет менее 974, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений приходится на Тирану.