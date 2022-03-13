Донецк, 13 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Еленовку и Зайцево (южное) в ДНР. Об этом 13 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️13:25 — н.п. Славное — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; 13:40 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): 2 гранаты из СПГ», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрела ВСУ 80 домов остались без энергоснабжения в Петровском районе Донецка.