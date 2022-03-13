Москва, 13 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Электронный сервис для отечественных заказчиков и поставщиков промышленной продукции «Биржа импортозамещения» начал работу на Электронной торговой площадке Группы Газпромбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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На новой площадке заказчики могут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а поставщики — направлять ценовые предложения. «Биржа импортозамещения» призвана снизить косвенные затраты за счёт отказа от посредников.

Сервис создан на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). В настоящее время в ГИСП представлено более 14 тысяч промышленных предприятий.

Проект реализуется Минпромторгом России совместно с ПАО «Газпромбанк» и АНО «Агентство по технологическому развитию». В ходе дальнейшей работы над «Биржей импортозамещения» будет проведена каталогизация и унификация позиций, а также внедрены алгоритмы машинного обучения.