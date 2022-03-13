Москва, 13 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Кремле не исключают возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако вначале хотели бы понять повестку такого мероприятия и какой результат от него ожидается. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», — приводит его слова «Интерфакс» в ответ на вопрос о том, выражала ли Москва готовность к встрече Путина с Зеленским без каких-либо условий.

При этом ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом лидер РФ Владимир Путин рассказал, что он не против встречи с Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым попросил у него поддержки по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.