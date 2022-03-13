Москва, 13 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Правительство РФ будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и в текущих условиях не даст пенсионеров в обиду. Об этом 13 марта сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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"Пенсионеры — те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. Конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Также он сообщил, что западные страны заморозили примерно половину, или порядка 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.