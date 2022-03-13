Москва, 13 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Россия не отказывается от обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока страны Запада не разморозят золотовалютные резервы. Об этом 13 марта сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Archive.government.ru Антон Силуанов

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"Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. Возникли проблемы исполнения обязательств, в том числе долговых», — заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения гособязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», — добавил он.