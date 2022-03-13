Рим, 13 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Как рассказала депутат Европейского парламента (ЕП) от Италии Франческа Донато, после того, как она проголосовала против резолюции по введению антироссийский санкций, американская социальная сеть Facebook заблокировала ее страницу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Facebook

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«Мне закрыли страницу в Facebook. Против меня началась тяжёлая атака. Делайте выводы», — приводит ее слова РИА Новости.

Также евродепутат добавила, что ее страница в Facebook была заблокирована после того, как она отдала свой голос против резолюции Европарламента по антироссийским санкциям и высказывала «критическую позицию в отношении линии правительства на обострение конфликта на Украине».

При этом Донато уточнила, что ранее разрешившая «угрозы и оскорбления в отношении российских граждан» американская социальная сеть, заявила, что страница депутата Европарламента является «слишком свободной и не соответствующей общепринятому мейнстриму».

«Мне давно это было ясно, но я не думала, что они заставят замолчать демократически избранного парламентария», — пояснила евродепутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что видеоролики о российской спецоперации по демилитаризации Украины будут удалены с YouTube.