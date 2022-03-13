Брюссель, 13 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На фоне попыток Европы снизить зависимость от газа из России регион активнее начинает переходить к угольной генерации, передает 13 марта Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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При этом цены на уголь, самое «грязное» ископаемое топливо, растут так же, как и на большую часть другого сырья. Но вернуться к нему оказывается дешевле, чем использовать газ, отмечает издание.

По данным Fraunhofer ISE, на прошедшей неделе на электростанциях сожгли вполовину угля больше, чем годом ранее. В то же время спрос на газ для генерации снизился.

Европа рассчитывает, что к концу года ей удастся серьезно сократить поставки газа из РФ и компаниям неизбежно придется больше полагаться на уголь. К тому же переходу к углю способствуют высокие цены на газ, которые остаются чрезвычайно волатильными, пишет газета.

Также отмечается, что крупнейшим импортером угля в Европу также остается Россия — по данным на 2020 г., на страну приходилось около трети всех поставок.