Анкара, 13 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против РФ, заявил 13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

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Ограничительные меры против России не принесут желаемых результатов, отметил он.

«Наша позиция ясна: санкции не решат проблемы», — заключил он.

Также стало известно, что Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым попросил у него поддержки по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

Ранее от введения санкций против РФ отказалась Сербия.