Краснодар, 13 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Более сотни автомобилистов приняли участие в патриотическом автопробеге в Краснодаре 12 марта.

Василий Иванов ИА REGNUM Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск

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Акцию провели на парковке одного из торговых центров — участники наклеили на автомобили стикеры с символом «Z» в знак поддержки российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Мы собрались для того, чтобы поддержать солдат, которые сейчас защищают Украину и Россию от нацистов», — цитирует «Комсомольская правда — Кубань» одну из участниц акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казаки Кубанского казачьего войска вместе с атаманом Александром Власовым выступили в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых сил РФ.