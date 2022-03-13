Анкара, 13 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 12 марта попросил у него поддержку по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«В ходе переговоров я попросил Лаврова об этой поддержке», — отметил Чавушоглу на пресс-конференции 13 марта.

Между главами внешнеполитических ведомств России и Турции 12 марта состоялся телефонный разговор.

В ходе разговора министров обсуждалась ситуация на Украине.