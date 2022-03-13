В Белгородской области готовы трудоустроить жителей Донбасса и Украины
Белгород, 13 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Помочь с трудоустройством вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины готовы в Белгородской области, сообщили 13 марта в пресс-службе правительства региона.
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По актуальным данным, на данный момент 378 рабочих мест для переселенцев по 84 профессиям готовы предоставить 79 работодателей. Среди жителей Донбасса и Украины, эвакуированных в Белгородскую область, 102 человека готовы рассмотреть варианты временного трудоустройства, 39 уже обратились в службу занятости за содействием. Один из беженцев, житель ДНР, уже работает учителем английского языка в Ольховатской школе.
Отметим, что на 1 марта в целом в Белгородской области состоят в качестве безработных состоят 3902 человека.