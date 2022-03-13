Скопье, 13 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Северной Македонии 12 марта в результате обследования 2635 образцов выявили 277 новых носителей коронавируса, при этом 31 случай заражения — повторный. Также в стране зарегистрировали 132 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19, также зарегистрировано шесть ранее произошедших летальных исходов.

Македонец Центр Гостивара, Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 301 293 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9137, 289 978 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2178 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно несколько возросло.