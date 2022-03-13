Донецк, 13 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ 80 домов остались без энергоснабжения в Петровском районе Донецка. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В Петровском районе Донецка остались без энергоснабжения 80 домов по улицам Дорохова, Магнитная. Повреждены водопровод по ул. Июльская, теплотрасса по ул. Магнитная, газопровод по ул. Нахимовская, в результате без теплоснабжения остались несколько домов и здание лицея», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях ДНР более 23 тыс. человек находятся без водо-, тепло‑ и газоснабжения.