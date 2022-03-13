Москва, 13 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» организует спецрейсы для возвращения людей из Египта и Шри-Ланки.

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Кк отмеается в сообщении компании, «Аэрофлот» организует спецрейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Шарм-эль-Шейха и Хургады (Египет) для возвращения российских туристов.

К перевозке примут граждан РФ, имеющих билеты «Аэрофлота» туда и обратно с использованным полетным сегментом из РФ.

На 14 марта запланированы рейсы из Шарм-эль-Шейха и Коломбо, на 15 марта — из Хургады.