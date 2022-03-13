Москва, 13 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Профессионально смонтированный видеоролик агентства Associated Press, в котором повествуется о якобы умершей в реанимации в Мариуполе раненной девочке, вызывает много вопросов из-за крайне непрофессиональных и несоответствующих ситуации действий врачей в нем, а также из-за того, что он именно профессионально смонтирован. Об этом 13 марта сообщает телеграм-канал «Война с фейками».

Фейк

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Как отмечает автор публикации, для чего ребёнка в ролике после доставления в больницу перекладывали с одной каталки на другую — совершенно не понятно, так как лежачих больных минимум до приёмного отделения транспортируют на каталке «Скорой помощи», что является принятым стандартом.

Также указывается, что раненого ребенка должны были сразу интубировать и положить на операционный стол, а не везти в реанимацию, при этом говорится, что у девочки ранение в грудь, однако, когда её перекладывают на каталку в начале ролика, на джемпере крови уже не видно.

При этом отмечается, что реанимационные мероприятия должны были начать ещё в машине «Скорой помощи», но, когда девочку перекладывают, у неё нет ни инфузионной системы «капельницы», ни повязок. Также в этот момент почему-то никто не делает ей массаж сердца с искусственной вентиляцией, что необходимо в таких случаях.

Кроме того, указывается, помещении слишком много людей — девять человек, в то время как по инструкции кроме медперсонала больницы туда не должны никого пускать и уж тем паче оператора.

При этом поведение врача тоже крайне странное: вместо того, чтобы заниматься спасением жизни ребенка, он разражается проклятиями в адрес России. При этом все происходящее снимали с нескольких ракурсов и это создает впечатление того, что человека с камерой как минимум специально ждали.

«Очень непонятен момент с дифибриллятором: сам разряд не снят, токопроводящий гель не нанесли. Маска мешка Амбу должна плотно прижиматься к лицу пациента, в кадре видна только трубка во рту. Одновременный массаж сердца+мешок Амбу+дефибрилятор нарушает все врачебные протоколы. Непрямой массаж сердца врачи выполняют по «младенческой технике» — большими пальцами. В возрасте девочки — это бессмысленно», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что до настоящего времени не опубликованы имя и фамилия ребенка, что абсолютно исключает возможность убедиться в достоверности всей истории на видео.

При этом добавляется, что оригинал видео был снят The Associated Press, где работает Евгений Малолетка, ранее уже известный созданием ложного сообщения об обстреле Мариупольского роддома.

Кроме того, напоминается, что большое количество подобных роликов во время сирийского конфликта выпускало печально известное движение «Белые каски», большинство роликов которого в итоге оказались постановками с привлечением актёров.