Краснодар, 13 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Краснодарского края утвердил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона. Документ направлен на смягчение последствий санкций, поддержку отраслей экономики и жителей края.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

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«По поручению губернатора власти региона совместно с бизнес-сообществом разработали план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации в регионе. Исходя из потребностей жителей и предпринимателей Кубани краевой стабилизационный план будет оперативно корректироваться, дополняться новыми мерами поддержки», — прокомментировал первый вице-губернатор края Игорь Галась.

Документ содержит пять разделов. В частности, план предусматривает мероприятия, обеспечивающие адаптацию субъектов малого и среднего предпринимательства, системообразующих предприятий к новым экономическим условиям. Также утверждены меры по обеспечению бизнеса льготными кредитными ресурсами, отсрочке от обязательных неналоговых платежей, созданию новых промышленных площадок. Планом предусмотрены меры по привлечению в регион нового бизнеса — в пять раз увеличен объем финансирования кэшбэков для инвесторов в сфере обрабатывающей промышленности. Также с 100 до 30 млн рублей снижен порог стоимости инвестиционных проектов, для которых будет компенсирована процентная ставка в размере ключевой ставки.