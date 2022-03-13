Донецк, 13 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Донецк и Еленовку. Об этом 13 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Цуканов М.В Флаг ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 11:15, н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»): выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️12:25 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: 5 снарядов — калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрела ВСУ населенного пункта Еленовка в ДНР пострадала мирная жительница.