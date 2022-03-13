Москва, 13 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса российские Военно-космические силы (ВКС) сбили один военный самолет Су-24 и два беспилотника киевских боевиков. Об этом 13 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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«Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что в общей сложности за все время спецоперации ВС РФ было выведено из строя 3687 объектов украинской военной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 мм.