Донецк, 13 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 5 снарядов калибра 122 мм. Об этом 13 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:00 — н.п. Пески — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрела ВСУ населенного пункта Еленовка в ДНР пострадала мирная жительница.