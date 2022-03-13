Индиан-Уэллс, США, 13 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова разгромила представительницу Японии Наоми Осаку в матче второго круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

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Спортсменка из России легко переиграла японку в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время Кудерметова подала навылет четыре раза, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать четыре из восьми брейк-пойнтов. Ее оппонентка два раза поедала навылет, также допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из четырех возможных брейк-пойнтов.

Отметим, соперницей Вероники Кудерметовой в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе станет представительница Чехии Мари Боузкова.