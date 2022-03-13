Берлин, 13 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. По утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия якобы могла планировать применение химического оружия в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Он заявил об этом 13 марта в интервью немецкой газете Welt.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

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По словам Столтенберга, заявления России о лабораториях химического и биологического оружия США на Украине якобы являются «ложными» и потому он считает возможным, что российская сторона могла планировать «операции с химическим оружием» и для этого делала указанные заявления.

Также генсек НАТО выступил с утверждением, что Россией якобы создаются ложные предлоги для оправдания «того, что не может быть оправдано». При этом он добавил, что якобы возможное применение химического оружия Москвой будет военным преступлением.

Напомним, 6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков рассказал, со ссылкой на полученные ВС РФ в ходе спецоперации украинские и американские документы, что США создавали в биологических лабораториях на Украине компоненты для создания биологического оружия.