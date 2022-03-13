Воронеж, 13 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы ещё 125 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 13 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 12 марта, сообщалось о 200 новых госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус получили 1 012 человек, это на 21 случай заражения меньше, чем было подтверждено накануне. Выздоровевшими за сутки после COVID-19 признаны 5 912 человек. Скончались от осложнений на фоне коронавируса ещё 17 пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области в общей сложности подтверждено 352 299 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 313 760. Жертвами новой коронавирусной инфекции в регионе стали 7 915 воронежцев.